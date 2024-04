Tornano voli American da Venezia a Philadelphia e Chicago

American Airlines riprenderà i collegamenti giornalieri tra l'aeroporto Marco Polo di Venezia e Philadelphia International Airport nella stagione estiva.

Philadelphia è il principale hub transatlantico di American Airlines sulla East Coast, e offre ai passeggeri provenienti dall'Italia la possibilità di proseguire il viaggio con voli in coincidenza verso numerose destinazioni tra Stati Uniti, Canada e Caraibi.

Dal 6 giugno prossimo, American reintrodurrà inoltre i voli diretti da Venezia a Chicago, dopo quattro anni di sospensione, offrendo così un collegamento capillare tra il Veneto e gli Stati Uniti d'America, operando fino a due voli al giorno nel corso della stagione estiva. I voli tra Venezia e Chicago saranno operati da aeromobili Boeing 787-9.

"Siamo orgogliosi - commenta José Freig, Vice President International Operations di American Airlines - di poter offrire ai nostri passeggeri più opzioni e flessibilità nei loro viaggi estivi, grazie ai voli stagionali tra Venezia e il nostro hub di Philadelphia ai quali andranno presto ad aggiungersi anche i collegamenti con Chicago. La ripresa dei collegamenti giornalieri con Venezia testimonia l'impegno di American Airlines nel rafforzare i legami tra il Nord-Est dell'Italia e gli Stati Uniti, offrendo maggiori opportunità di viaggio per turismo e affari".

Per Camillo Bozzolo, direttore sviluppo Aviation del gruppo Save, "la ripartenza stagionale del volo su Philadelphia e il ritorno a giugno del collegamento con Chicago confermano la vivacità che contraddistingue il mercato nordamericano. I voli diretti da Venezia su questi due hub primari hanno una valenza fondamentale per il nostro bacino d'utenza, in quanto garantiscono una capillarità di prosecuzioni verso destinazioni nell'intero continente americano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA