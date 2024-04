Volotea inaugura rotta tra Venezia e Tolosa

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, inaugura oggi il collegamento Venezia-Tolosa. Con due frequenze alla settimana - il giovedì e la domenica - e un'offerta complessiva di circa 13.600 posti in vendita, la nuova rotta accorcerà ulteriormente le distanze tra il capoluogo veneto e la Francia: salgono a 7 le destinazioni francesi raggiungibili dal Marco Polo con Volotea.

"Il nuovo collegamento Venezia-Tolosa è un'ulteriore conferma dello stretto legame tra Volotea e il Veneto e della volontà della nostra compagnia di contribuire allo sviluppo dell'economia locale, favorendo il flusso del turismo incoming in regione e nello specifico a Venezia, città unica al mondo - ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea - Non solo. Il nuovo volo accorcia le distanze con la Francia e permette ai turisti veneti di raggiungere facilmente Tolosa, destinazione ideale, in cui trascorrere una breve e piacevole vacanza, alla scoperta di storia, gastronomia e tecnologia".



