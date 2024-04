Venezia, 40 mila graffiti antichi mappati in città

Palazzo Ducale, a Venezia, non smette mai di stupire: un nuovo capitolo di storia, composto da 20mila graffiti - di cui il più antico risale al decimo secolo - è emerso nella casa del Doge in Piazza San Marco, grazie a una campagna di ricerca e documentazione dell'Università Ca' Foscari, in collaborazione con Fondazione Musei Civici e la Soprintendenza.

Il progetto Vela (Venezia libro aperto) ha visto un finanziamento pari a 300 mila euro, in parte dal centro francese CNRS, dal Pnrr e dal Ministero dell'Università.

"La ricerca oggi, soprattutto quella che ha a che fare con la tutela dei beni culturali, non ha una valenza solo in università, ma ha un impatto sulla società" ha dichiarato la rettrice di Ca' Foscari, Tiziana Lippiello, sottolineando come il progetto sia stato possibile dalla collaborazione tra più realtà cittadine.

Nel dettaglio, Vela si compone di tre parti: una mappatura urbana, una che si concentrerà nei monasteri urbani e lagunari e una proprio a Palazzo Ducale. "Ad oggi è stato mappato il 20% della città e abbiamo trovato 40mila graffiti" spiega la coordinatrice del progetto Flavia De Rubeis, professoressa di Paleografia latina a Ca' Foscari, spiegando come si tratti degli esemplari più variegati, dalle scritte ai disegni, dai messaggi d'amore alle armature.



