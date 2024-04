Julia Bryan-Wilson presidente della Giuria della Biennale Arte

La giuria della 60/a Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia è composta da Julia Bryan-Wilson (presidente), curatrice americana e professoressa alla Columbia University; Alia Swastika, curatrice e scrittrice indonesiana; Chika Okeke-Agulu, curatore e critico d'arte nigeriano; Elena Crippa, curatrice italiana; María Inés Rodríguez, curatrice franco-colombiana.

La nomina è stata deliberata dal cda della Biennale di Venezia su proposta di Adriano Pedrosa, curatore della rassegna intitolata Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere, che si svolgerà a Venezia (Giardini e Arsenale) dal 20 aprile al 24 novembre 2024.

Julia Bryan-Wilson - presidente - è docente di arte contemporanea e studi Lgbtq+ alla Columbia University. Tra le sue curatele figurano Cecilia Vicuña: About to Happen (con Andrea Andersson) e Louise Nevelson: Persistence. Alia Swastika è curatrice, ricercatrice e scrittrice. Negli ultimi dieci anni ha esteso le sue ricerche e la sua pratica curatoriale alla questione e alle prospettive della decolonizzazione e del femminismo.



