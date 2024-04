Brugnaro, 'ticket a Venezia sarà esempio per il mondo'

A partire dal 16 gennaio scorso sono già state 151.157 le persone esenti che hanno prenotato il proprio ingresso a Venezia nei 29 giorni in cui è necessario un contributo d'accesso.

Quelle paganti sono, invece, già quasi 15mila. I dati sono stati illustrati nella sala della stampa estera, a Palazzo Grazioli a Roma, dal sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro. insieme alla campagna di comunicazione dedicata al ticket di accesso,.

L'esperimento nella città antica partirà il 25 aprile, dalle 8.30 alle 16.00, per 29 date. Il contributo d'accesso - un Qr code - sarà richiesto fino al 5 maggio e poi ancora nei sabato e domenica fino al 14 luglio, a esclusione del 1 e 2 giugno. Il ticket costerà 5 euro e dovrà essere pagato da chi visita in giornata Venezia senza pernottamento



