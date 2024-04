'Vivere in condominio', i notai presentano a Padova la guida

Stando alle rilevazioni dell'Anaci (l'Associazione degli amministratori di condominio), "oltre 45 milioni di italiani vive in una casa in condominio", il che significa "accedere a spazi e servizi comuni con obblighi da rispettare e spese da dividere, ma molto spesso la mancata conoscenza dei reciproci diritti e dei doveri può portare a gravi contrasti che possono sfociare in cause legali".

Per offrire un orientamento ai cittadini sul tema l'8 aprile dalle 17 verrà presentata a Padova, presso la Camera di commercio (in Piazza Insurrezione, 1/A), dal Consiglio notarile della città veneta la Guida "Vivere in condominio - Casi e risposte pratiche", realizzata dal Consiglio nazionale del Notariato insieme all'Anaci e a 14 associazioni dei consumatori.

Il documento è scaricabile dal sito del Notariato.



