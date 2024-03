Cgia di Mestre, 'l'export italiano nel 2023 non è cresciuto'

L'export nel 2023 non è cresciuto ma ha registrato un +30% rispetto al pre-covid. Lo sostiene la Cgia dii Mestre secondo la quale l'anno scorso l'export italiano ha evidenziato una totale stabilità rispetto al 2022. In termini assoluti le vendite all'estero sono state pari a 626 miliardi di euro. Tra i 27 Paesi dell'Unione Europea solo la Germania con 1.562 miliardi e i Paesi Bassi con 866 miliardi hanno registrato un flusso di vendite superiore all'Italia. L'invarianza del nostro commercio estero - sostiene l'analisi - è in massima parte riconducibile al rallentamento della domanda internazionale e allo sgonfiamento dei prezzi alla produzione, collegato alla normalizzazione delle quotazioni delle materie prime; criticità che hanno caratterizzato buona parte del 2023.

Rispetto al 2019, comunque, la crescita dell'esportazioni è stata del 30,4% e se la comparazione la si fa con 15 anni fa, ovvero il 2008 che è l'anno che ha preceduto la grande caduta del commercio mondiale, l'aumento è stato addirittura del 70% circa.



