Dopo la frana, riaperta oggi la linea ferroviaria Valsugana

È stata riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Bassano del Grappa-Primolano, rimasta sospesa dallo scorso 12 gennaio a causa di una frana di circa 200 metri cubi di roccia caduta su una parte della carreggiata della strada Statale Valsugana e l'adiacente ferrovia, nel comune di Valbrenta (Vicenza).

Rete Ferroviaria Italiana e le ditte di appalto hanno avviato rapidamente i lavori di ripristino e messa in sicurezza della zona interessata e di riaprire la circolazione in vista delle imminenti festività pasquali. Escavatori meccanici specializzati hanno operato per il disgaggio e la rimozione dei detriti dal versante. È stato poi rimosso un grosso masso, caduto al di sopra del portale della galleria artificiale, e installata una barriera paramassi, con iniezioni di calcestruzzo in tutti i pali e tiranti.

E' stato rifatto il muro sul lato del viadotto della SS47, ripristinandolo con i sassi presenti in loco, per poi riposizionare un nuovo parapetto. Sono stati poi creati dei nuovi tiranti e un'ulteriore barriera paramassi. Infine, si è proceduto agli interventi di ripristino del binario e degli impianti, anch'essi danneggiati dalla frana.

La Statale Valsugana era stata riaperta al traffico il primo marzo scorso.



