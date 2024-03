Regista italiano premiato in Inghilterra per un film sul Vajont

Il film "La luna sott'acqua" (The Moon Beneath the Water) del regista Alessandro Negrini si è aggiudicato il premio Speciale della Giuria nel suo esordio in Inghilterra al Crossing the Screen - Eastbourne International Film Festival.

"Il premio speciale della giuria - si legge nelle motivazioni lette durante la manifestazione al Grove Theatre - è stato assegnato al regista Alessandro Negrini per il suo toccante film in riconoscimento della sua magistrale rappresentazione di Erto, un villaggio segnato dalla tragedia del Vajont. Il lavoro di Negrini cattura il delicato equilibrio tra il desiderio di rinnovamento di Erto e l'imperativo di onorare il suo tragico passato. Attraverso immagini oniriche e una narrazione poetica, il film intraprende un viaggio profondo per preservare la memoria di una comunità sull'orlo della scomparsa. The Moon Beneath the Water è una ballata ammaliante che cattura e che risuona con la resilienza di un villaggio alterato per sempre dalle ombre di una diga che ne ha rimodellato il destino." "Sono profondamente emozionato ed onorato per questo riconoscimento internazionale - commenta il regista Alessandro Negrini, presente alla premiazione - e dedico questa vittoria agli ertani e alla loro lunga lotta per esistere nella dignità".

Il film scritto da Negrini insieme allo sceneggiatore Fabrizio Bozzetti, si avvale della voce narrante di Maria Pia Di Meo, voce ufficiale italiana di Meryl Streep, della fotografia di Oddgeir Saether, DOP in Ingland Empire di David Lynch. Le musiche originali sono di Andrea Gattico. Uscito in concomitanza con il 60/o anniversario della tragedia del Vajont, La luna sott'acqua è una coproduzione Italia-Slovenia, prodotto da Incipit Film in co-produzione con Casablanca Film e Incandenza Film, e finanziato dalla Friuli Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Norwegian Film Institute e il fondo europeo Media.



