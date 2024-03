Nevica ad Asiago, piste pronte a riaprire per Pasqua

Il colpo di coda dell'inverno, con temperature in picchiata dalle notte scorsa, ha interessato tutta la montagna vicentina. Sull'Altopiano dei Sette Comuni sta nevicando dalla serata di ieri sopra i 1.200 metri, mentre ad Asiago, Gallio e Roana, è caduta anche in mattinata neve mista a acqua, ma senza accumuli a terra.

Abbandonanti invece la precipitazioni sulla maggior parte delle piste in quota, sopra i 1400-1500 metri, dove il manto di neve fresca varia dai 25 ai 40 centimetri e consentirà la riapertura delle piste da sci - chiuse nei giorni scorsi a causa della pioggia - per il weekend di Pasqua. Se il tempo darà tregua, come sembra dalle previsioni, gli impiantisti sono pronti a mettersi al lavoro già dalla serata di oggi e nella notte per garantire l'apertura degli impianti di risalita dalla giornata di domani o sabato, quando è previsto l'arrivo dei turisti per le festività pasquali.

La nevicata ha interessato anche il resto del Vicentino, con nevicate a Cima Grappa e nel versante opposto sopra Recoaro Terme, dai 1200-1300 metri in su, in particolare nella zona di Campogrosso.



