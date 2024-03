L'arte di Manolo Valdes 'en plein air' a San Marco

Sono state installate stamani, in piazzetta San Marco a Venezia, le sculture dell'artista spagnolo Manolo Valdes, che costituiscono la mostra en plein air "Las meninas".

Fino al prossimo 15 giugno, in vista del Salone Nautico, si potranno ammirare 12 "Reina Mariana" e una monumentale "Infanta Margarita", i bronzi che raffigurano Maria Anna D'Austria e Margherita Teresa D'Asburgo. Tra queste vi è anche la Reina Mariana donata al Comune di Venezia.

Lungo la Riva Ca' di Dio, invece, è stata collocata "Butterflies", una testa stilizzata attorno alla quale volteggiano una miriade di farfalle, un soggetto ricorrente nella poetica dell'artista.

La mostra dovrebbe rimanere in piazzetta anche il 28 aprile, giorno in cui Papa Francesco celebrerà la messa in occasione della visita a Venezia. La Galleria d'arte Contini, responsabile dell'esposizione, per ora non ha ricevuto disposizioni diverse.





