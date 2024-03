Provincia Vicenza cerca partner per Villa Cordellina Lombardi

AAA gestore cercasi per villa Cordellina Lombardi: la Provincia di Vicenza ha pubblicato un avviso per raccogliere proposte di valorizzazione del complesso settecentesco a Montecchio Maggiore, di cui è proprietaria dal 1966, anno in cui Anna Maria Lombardi cedette la villa all'amministrazione provinciale.

Da allora la Provincia ha investito ingenti risorse per mantenere e valorizzare una delle ville venete più importanti della regione, che vanta un salone interamente affrescato da Giambattista Tiepolo, facendone la propria sede di rappresentanza e ricevendo qui presidenti e ambasciatori di tutto il mondo.

"I costi del suo mantenimento non devono gravare esclusivamente sul bilancio provinciale - afferma il presidente Andrea Nardin - per questo la apriamo anche ad una destinazione economica, sempre nel rispetto della sua storia e dello scrigno d'arte che rappresenta." L'avviso si rivolge a singoli, società, associazioni, fondazioni, raggruppamenti temporanei di imprese.

Insomma, chiunque abbia un'idea per vivacizzare il complesso immobiliare di villa Cordellina può presentarla alla Provincia, compilando il modulo pubblicato sul sito internet istituzionale.

La villa possiede due appartamenti nobiliari, dove hanno dormito i presidenti della Repubblica Luigi Einaudi, Antonio Segni, Giovanni Leone e Francesco Cossiga. L'intero complesso è vincolato quale bene culturale di particolare pregio e le proposte che perverranno da parte degli operatori economici potrebbero avere la necessità di un'autorizzazione preventiva della Soprintendenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA