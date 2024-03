Autostrade AA, traffico sostenuto in A4 per il ponte pasquale

Sarà un ponte pasquale caratterizzato da traffico sostenuto lungo l'autostrada A4 Venezia-Trieste. Occhi puntati in particolare sui rientri dalle ferie, quando oltre ai vacanzieri riprenderanno la marcia gli autoarticolati provenienti dal Centro Est Europa. Secondo le previsioni di Autostrade Alto Adriatico, le giornate più critiche per chi si sposta saranno il 2 e 3 aprile, con traffico da bollino rosso in direzione Venezia.

La concessionaria autostradale segnala un aumento dei flussi di transito a partire dalla mattinata di domani lungo l'A4 in direzione Trieste e dal pomeriggio anche lungo la direttrice per Venezia. Questo per effetto dell'inizio delle vacanze pasquali secondo il calendario scolastico, per i primi rientri verso il Centro Est Europa dei lavoratori stranieri e per il mini esodo dei turisti verso le grandi città del Nord Italia. I flussi si manterranno sostenuti anche nell'intera giornata di venerdì e nel pomeriggio di sabato soprattutto in direzione Trieste. Nel giorno di Pasqua ci sarà, secondo previsioni, una drastica diminuzione del traffico che riprenderà in particolare a partire dal pomeriggio di lunedì.

La giornata più critica sarà martedì quando, a partire dal pomeriggio, oltre al rientro dei turisti, torneranno a circolare i mezzi pesanti. Saranno possibili code o rallentamenti in entrata alla barriera di Trieste Lisert e in prossimità dei cantieri per la costruzione della terza corsia nei pressi di Portogruaro. Code e rallentamenti in prossimità del cantiere saranno possibili anche nella mattinata di mercoledì 3 per l'arrivo di altri autoarticolati dal Centro Est Europa sempre in direzione Venezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA