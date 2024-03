Unioncamere, export Veneto in lieve calo nel 2023 (-0,3%)

Le esportazioni venete nel 2023 valgono circa 82 miliardi di euro, in lieve flessione (-0,3%) sull'anno precedente. Lo rende noto Unioncamere Veneto sulla base dei dati Istat, osservando che i valori "fanno dimenticare di colpo la crescita a due cifre degli anni passati, in particolare della ripartenza post-Covid".

Per gli osservatori camerali i fattori alla base del fenomeno sonno due, il rallentamento della domanda internazionale e lo sgonfiamento dei prezzi alla produzione, collegato alla normalizzazione delle quotazioni delle materie prime più volte richiamato dai vari analisti.

Nel secondo semestre del 2023 la contrazione in valore (-3,4%) risulta più accentuata rispetto al -0,8% della prima metà dell'anno.

Relativamente ai settori, i macchinari industriali hanno visto nell'arco dell'anno crescere le proprie vendite all'estero del 7,8% e così anche l'occhialeria (+6,2%). In progressione pure prodotti alimentari (+8,2%), agricoltura (+14,9%) e, in misura minore, le bevande (+1,5%), che includono il vino. Le esportazioni con curve più negative sono invece carta e stampa (-22,9%), metallurgia (-14,2%), mezzi di trasporto e componentistica (-9,5%), prodotti in gomma e plastica (-9,2%), concia e lavorazione pelli (-7,8%), filati e tessuti (-6,1%).





