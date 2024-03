L'Università di Padova è nel report economico della Casa Bianca

Sono entrati a far parte delle Relazione economica 2024 del Presidente degli Stati Uniti gli studi del professor Massimo Guarnieri, docente del Dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università di Padova, responsabile EESCoLab - Laboratorio di Accumulo e Conversione Elettrochimica dell'Energia. Guarnieri è stato presidente del Comitato Tecnologico di Flow Batteries Europe e membro del Comitato di Politica Pubblica Europea dell'IEEE - Gruppo di Lavoro sull'Energia.

"Le mie ricerche riguardano la decarbonizzazione dell'energia, ovvero la transizione dai combustibili fossili alle fonti rinnovabile e alle tecnologie di supporto, in particolare i sistemi di accumulo elettrochimico dell'energia, per impieghi sia di mobilità che stazionari - spiega Guarnieri -. In particolare lo studio del Council of Economic Advisers ha utilizzato alcune mie analisi sull'evoluzione dei veicoli elettrici comparata a quella dei veicoli con motori termici (a benzina e diesel)".



