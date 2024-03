A Verona laurea magistrale in Editoria a Beppe Fiorello

L'Università di Verona ha conferito oggi la laurea magistrale "honoris causa" in Editoria e Giornalismo a Giuseppe "Beppe" Fiorello, attore, sceneggiatore e regista "la cui produzione è la testimonianza più limpida di come anche nel panorama contemporaneo sia possibile negoziare le esigenze dello spettacolo e le regole dello star system con l'etica dell'impegno civile".

La consegna è avvenuta stamani nel corso della cerimonia di apertura del 41/o anno accademico dell'Ateneo veronese.

"Nell'arco di una carriera quasi trentennale e divisa tra cinema, fiction e varietà - si legge nella motivazione - Giuseppe Fiorello ha saputo alternare il grande e il piccolo schermo coniugando il brìo della commedia con il rigore di uno sguardo volto tanto a riscoprire eroi dimenticati, quanto a denunciare l'intolleranza di un'Italia lontana ma non troppo: è il caso del recente 'Stranizza d'amuri', esordio alla regia premiato con un Nastro d'argento e un Globo d'oro".

Il magnifico rettore, Pier Francesco Nocini, ha ricardato che a Verona "siamo oltre 30mila tra studentesse e studenti, insieme a dottorande e dottorandi, assegnisti, specializzandi e borsisti, arricchita dalle competenze di 835 docenti e 833 tra dirigenti, personale tecnico amministrativo e personale impegnato nella formazione linguistica". A tenere la lectio magistralis è stato padre Paolo Benanti, unico membro italiano del Comitato sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite, docente alla Pontificia università Gregoriana e consigliere di Papa Francesco sui temi dell'IA e dell'etica della tecnologia.

Dopo aver ricordato la recente visita all'ateneo di Michela Murgia, Nocini le ha attribuito un attestato di benemerenza alla memoria.



