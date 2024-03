I Pooh a Venezia, 'le cose straordinarie hanno bisogno di tempo'

"Le cose straordinarie hanno bisogno di tempo e arrivano al momento giusto. Oggi, per la nostra carriera e avventura, fare quest'anno questi due concerti a Venezia è perfetto, magari vent'anni fa non sarebbe stata la stessa cosa". Con queste parole Roby Facchinetti ha introdotto al Museo Correr la doppia data dei Pooh in piazza San Marco, in programma il 5 e 6 luglio. Il palco su cui si esibirà la storica band sarà caratterizzato "da un ledwall trasparente al posto del tradizionale fondale nero - ha detto Red Canzian -, così quando sarà spento sarà possibile ammirare le bellezze della piazza". La scaletta, già in fase di definizione, ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera del gruppo, e non mancheranno tre momenti musicali dedicati a Stefano D'Orazio, lo storico batterista, scomparso nel 2020. Quello che si preannuncia come un grande appuntamento per la città di Venezia "sarà uno di quegli eventi che rimarranno scolpiti nella nostra memoria - ha quindi concluso Dodi Battaglia -, alla pari della vittoria a Sanremo e alla prima volta che un nostro pezzo è entrato in classifica".



