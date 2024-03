Biennale Venezia, insediato Cda, inizia l'era Buttafuoco

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio di amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco e composto da Luigi Brugnaro (vicepresidente, Sindaco di Venezia e presidente della Città metropolitana), Luca Zaia (presidente della Regione Veneto), Tamara Gregoretti (designata dal Ministro della Cultura). Il Consiglio sarà in carica per il quadriennio 2024 - 2028.

Dopo aver salutato i componenti del Consiglio stesso - al quale ha partecipato Amerigo Restucci su delega del presidente della Regione Veneto - e il Collegio dei Revisori dei conti - composto da Pasqualino Castaldi (presidente), Ines Gandini, Angelo Napolitano - il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha dichiarato: "Ringrazio il Ministro Gennaro Sangiuliano per la fiducia nell'assegnarmi questo prestigioso incarico, e mi impegno a dare ulteriore impulso a questa istituzione, punto di riferimento delle arti contemporanee nel mondo e testimonianza della grande vitalità della cultura che onora l'Italia".

"Particolare attenzione - ha aggiunto - sarà data allo sviluppo del progetto del Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee. Saluto e ringrazio vivamente il Presidente Roberto Cicutto per la collaborazione in occasione del passaggio di consegne e mi complimento per i risultati ottenuti durante il suo mandato.

Nella riunione, il Consiglio ha nominato il Direttore generale per il quadriennio 2024-2028, confermando l'incarico ad Andrea Del Mercato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA