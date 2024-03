Mano semiamputata in azienda, un operaio grave nel veronese

Un operaio è rimasto gravemente ferito a una mano in un incidente avvenuto questa mattina alla Napoleon Abrasive, azienda che produce abrasivi per il settore navale e automotive a San Giovanni Lupatoto (Verona).

L'uomo, per causa in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, ha subìto in grave trauma da schiacciamento, che gli ha provocato la semiamputazione di una mano. E' stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Borgo Trento, dove i medici faranno il possibile per ricostruire l'arto. Sul posto anche i Carabinieri di San Giovanni Lupatoto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA