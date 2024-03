Lollobrigida, arriva moratoria mutui imprese

Per le imprese del comparto pesca messe in crisi dal proliferare del granchio blu arriva la moratoria dei mutui per 24 mesi. "Stamani ho firmato due decreti - annuncia il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione di Cibus 2024 - per aiutare gli imprenditori colpiti da una vera e propria calamità che è il granchio blu. Sarà possibile la decurtazione - ha detto - dei contributi per i lavoratori delle loro imprese, il fondo salute interverrà a sostenerli. Oltre a interventi per cominciare a riparare i danni, grazie all'equiparazione tra pescatori e agricoltori che permette un risultato storico".

I decreti firmati oggi dal ministro Lollobrigida, dichiarano il carattere di eccezionalità dell'evento di diffusione della specie invasiva Granchio blu, verificatosi nel 2023 e tutt'ora in corso, nelle Regioni Veneto e Emilia-Romagna.

Il riconoscimento è stato possibile, ha detto il ministro, "grazie alla modifica normativa, fortemente voluta dal Governo Meloni, che ha esteso l'applicazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dal decreto legislativo n.102/2004, in passato utilizzato solo per il settore agricolo, alla pesca e all'acquacoltura".

"Abbiamo sempre considerato i nostri pescatori gli agricoltori del mare. Per questo motivo abbiamo voluto mettere fine ad una disparità di trattamento rispetto agli agricoltori modificando la legge 102 del 2004. Grazie a questa fondamentale revisione normativa oggi, per la prima volta nella nostra nazione, è stato possibile dichiarare il carattere di eccezionalità di un evento che ha colpito pesantemente il settore della pesca e dell'acquacoltura a causa della diffusione della specie Granchio blu".

"Una svolta per la pesca e una grande vittoria per il Governo Meloni e per tutti i pescatori italiani che tutelano il nostro mare e garantiscono qualità", dice Lollobrigica spiegando che "grazie a questi decreti, le imprese del Veneto e dell'Emilia-Romagna potranno beneficiare degli interventi compensativi previsti dalla legge quali ad esempio la proroga fino a 24 mesi delle rate dei mutui, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti nonché l'accesso a finanziamenti agevolati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA