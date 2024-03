Furto in un'abitazione del veronese, un arresto

Un uomo di 47 anni, residente nella bassa veronese, è stato arrestato dai Carabinieri di Gazzo Roncanova (Verona) in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Verona, su richiesta della Procura della Repubblica.

L'uomo è accusato di essere responsabile - in concorso con altri complici non ancora identificati - di un furto compiuto in una villa a Gazzo Veronese a novembre. I proprietari della villa, appena rientrati in casa avevano scoperto che i malviventi si erano introdotti nell'abitazione e con un flessibile avevano forzato una cassaforte rubando orologi, preziosi e capi di abbigliamento per un valore stimato in diverse decine di migliaia di euro.

Le indagini condotte dai militari hanno consentito di raccogliere importanti elementi di prova nei confronti del 47enne, che ora è rinchiuso nel carcere di Verona. Le indagini sono ancora in corso per arrivare all'identificazione dei complici e verificare eventuali collegamenti con altri furti consumati con il medesimo modus operandi.



