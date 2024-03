Denunciato 15enne per truffa del 'falso incidente' a Padova

La squadra Mobile di Padova ha denunciato un 15enne di Napoli per la truffa del 'falso incidente' , bloccandolo sotto casa di un'anziana, madre di una poliziotta che, presente in casa, ha chiamato i colleghi chiedendo il loro intervento.

Con quest'ultimo caso, sono 16 i truffatori denunciati dalla polizia euganea nell' ultimo anno, mentre altri 8 truffatori sono stati arrestati in flagranza, tutti per identiche truffe, recuperando 50.000 euro in contanti e oro per un valore di 68.000 euro di oro, presi alle vittime.

Nell'ultimo caso, gli agenti si sono attivati dopo che una loro collega aveva riferito che la madre, di 70 anni, era stata appena chiamata da una persona che qualificatasi come carabiniere tentava di convincerla che il figlio era stato arrestato per aver provocato un incidente stradale e che era necessario pagare 4.500 euro per evitare l'arresto. La polizotta, che era accanto alla madre quando il giovane aveva telefonato, ha quindi atteso l'arrivo di una 'volante' la quale ha fermato il 15enne che era in attesa di ritirare il denaro richiesto. Condotto in Questura il giovane, su disposizione del della Procura per i Minorenni di Venezia, è stato affidato al padre che è arrivato a Padova da Napoli.



