Volker Schlöndorff, il suo film italiano su Vivaldi

Il regista tedesco Volker Schlöndorff, che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes e un Oscar per il suo film drammatico del 1979 Il tamburo di latta, dirigerà un film su come Antonio Vivaldi, il compositore italiano del XVIII secolo delle Quattro Stagioni, formò quella che è nota per essere la prima orchestra tutta femminile al mondo. Lo ha annunciato Variety. La rappresentazione ancora senza titolo di Schlöndorff di questo aspetto meno conosciuto della carriera di Vivaldi è basata su un libro dello scrittore tedesco Peter Schneider, che è stato adattato per il grande schermo dallo sceneggiatore italiano Francesco Piccolo ("L'amica geniale") insieme al regista. Il piano è che le riprese inizino entro la fine dell'anno; il film segnerà la prima incursione nel cinema in lingua italiana di Schlöndorff, che la parla fluentemente. Sarà girato interamente in Italia. Il casting è ancora in fase di definizione e le vendite dovrebbero iniziare al mercato di Cannes a maggio. Il nuovo progetto di Schlöndorff è prodotto dalla produttrice italiana nominata all'Oscar Donatella Palermo, che ha prodotto due vincitori dell'Orso d'Oro di Berlino - "Cesare deve morire" dei fratelli Taviani e "Fuocoammare" di Gianfranco Rosi - attraverso la sua Stemal Entertainment con sede a Roma, in coproduzione con le francesi Citè Films e F Comme Film e con la tedesca Volks Film.

Il film di Schlöndorff esplorerà il rapporto conflittuale di Vivaldi con il clero, l'arte e l'erotismo. Nella sua dichiarazione di regia, Schlöndorff ha sottolineato che il suo film su Vivaldi non sarà un film biografico ambientato sullo sfondo di "una Venezia piena di carnevali, feste barocche e gondole". Racconterà invece gli anni in cui Vivaldi insegna musica alle ragazze orfane. "Con loro Vivaldi forma la prima orchestra femminile al mondo, e nel film saranno tutte vere musiciste e cantanti", ha detto. "Che rapporto ha il 'prete rosso' con i suoi musicisti?" Si chiede la dichiarazione di Schlöndorff. "Nessuno lo saprà mai veramente. Quello che sappiamo è che Vivaldi si è sempre spinto oltre i propri limiti.

Era ossessionato e irrefrenabile, nella musica e nella vita".





