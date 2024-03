Oscar, La Biennale si congratula con Lanthimos e Stone

La Biennale di Venezia si congratula con Yorgos Lanthimos, Emma Stone e la produzione di Povere creature!, film Leone d'oro all'80/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica del 2023, per la conquista di quattro Oscar a miglior attrice protagonista Emma Stone, migliore scenografia, migliori costumi, miglior trucco.

In una nota la Biennale si congratula anche con Wes Anderson e la produzione de La meravigliosa storia di Henry Sugar (The Wonderful Story of Henry Sugar) presentato anch'esso in prima mondiale all'ultima Mostra di Venezia, per l'Oscar ottenuto per il miglior cortometraggio live action.

"Nelle ultime otto edizioni degli Oscar - sottolinea la fondazione lagunare - è la quinta volta che il riconoscimento per la miglior attrice protagonista va all'interprete di film presentati in prima mondiale alla Mostra di Venezia. Nelle ultime sette edizioni degli Oscar è la quinta volta che il film Leone d'oro a Venezia ottiene riconoscimenti".

La Biennale si congratula infine "con gli autori e le produzioni degli altri film presentati a Venezia e candidati a questa edizione degli Oscar, in particolare con il film italiano Io capitano di Matteo Garrone, nonché con Maestro di Bradley Cooper, El conde di Pablo Larraín, La società della neve di J.

A. Bayona e Bobi Wine: the People's President di Moses Bwayo e Christopher Sharp".



