Da Re, 'ricorso contro espulsione? non ci sono i probiviri'

Non ci sarà alcun ricorso da parte di Gianantonio Da Re, storico esponente leghista veneto, in seguito all'espulsione dal partito votata ieri sera dal consiglio direttivo regionale della Lega.

Lo ha affermato lo stesso Da Re, incontrando stamani a Treviso la stampa. "Nel partito Lega Salvini Premier - ha ricordato - non esistono probiviri. Il problema è che purtroppo nelle sale di via Bellerio sono passate delle persone che dal punto di vista amministrativo hanno sbagliato tanto, da Francesco Belsito in avanti. Quei 49 milioni sono un macigno che pesano sulla Lega Nord".

Per Da Re, infine, il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga "è la persona giusta" da collocare al vertice del partito. "Quando le cose vanno male - ha concluso - finisce che c'è sempre qualcuno che prende in mano la situazione".



