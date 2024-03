Claudio Baglioni dal 19 settembre chiude tour in Arena a Verona

Claudio Baglioni chiuderà all'Arena di Verona dal 19 al 22 settembre il suo tour "aTUTTOCUORE", con un gran finale nell'anfiteatro scaligero dopo i 26 eventi che hanno già coinvolto oltre 300mila persone e segnato il commiato del cantautore romano dalle grandi arene indoor.

Un connubio, quello tra l'Arena e Baglioni, nato cinquant'anni fa, che si radica nella storia di una città - simbolo dell'amore romantico di tutti i tempi - e che accoglie il concerto all'aperto dell'artista.

Per questo extra - secondo capitolo dei Mille giorni del "giro d'onore" che accompagnerà il congedo dalla scena live di Baglioni - "aTUTTOCUORE" vivrà in un'edizione speciale più spettacolare. Il tour, dopo il debutto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, è proseguito con cinque date al Forum di Milano, quindi tre concerti all'InAlpi Arena di Torino, due date all'Arena Spettacoli Fiera di Padova e all'Unipol Arena di Bologna, tre al Nelson Mandela Forum di Firenze e al Pala Sele di Eboli, una serata al Modigliani Forum di Livorno, per terminare con sei live consecutivi al Palazzo dello Sport di Roma.

I biglietti per l'Arena di Verona saranno disponibili oggi, in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 13.00. Sempre oggi, dalle ore 16.00, saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.





