Rudolf Buchbinder interpreta Beethoven alla Fenice di Venezia

Per la prima volta nella doppia veste di pianista solista e direttore dell'orchestra, Rudolf Buchbinder sarà il protagonista del prossimo concerto della Stagione Sinfonica 2023-2024 della Fondazione Teatro La Fenice, in programma giovedì 7 e sabato 9 marzo.

L'acclamato maestro proporrà un programma interamente dedicato a Ludwig van Beethoven, autore di cui è interprete di riferimento, per pianoforte e orchestra: il Concerto n. 3 in do minore op. 37 e il Concerto n. 5 in mi bemolle maggiore op. 73 Imperatore.

In occasione del concerto di Buchbinder, si rinnoverà il consueto appuntamento con le conferenze di approfondimento della Stagione Sinfonica: il 7 marzo sarà infatti preceduto da un incontro con il musicologo Roberto Mori alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA