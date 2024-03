Daspo 10 anni a ultras Padova per aggressione a tifosi Clivense

Sei ultras del Padova sono stati raggiunti da un Daspo, emesso dal Questore di Brescia, quattro della durata di 10 anni e due per tre anni, in relazione a un'aggressione, avvenuta il 3 marzo scorso, ai tifosi della Clivense nel parcheggio di un autogrill nel bresciano.

L'episodio era avvenuto quattro giorni fa in occasione della trasferta del Padova a Meda (Monza Brianza); anziché fermarsi nell'area di servizio convenuta con la scorta tecnica delle questure di Padova e di Brescia, alcuni ultras padovani hanno minacciato l'autista del pullman costringendolo a proseguire e facendolo fermare alla successiva area di servizio lungo l'autostrada A4, in provincia di Brescia. Qui sono scesi e hanno aggredito con calci e pugni alcuni tifosi della squadra veronese che si erano fermati per una sosta.

Le violenze sono state interrotte grazie all'intervento della scorta tecnica e degli agenti della questura di Brescia. Le indagini delle Digos di Padova e di Brescia hanno portato poi ad identificare i sei presunti aggressori, tra i quali alcuni elementi di spicco della "Tribuna Fattori" dello stadio Euganeo, già gravati da episodi simili per i quali erano stati disposti altri Daspo.



