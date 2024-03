i servizi della Pa sono a rilento dopo il Covid

Con la fine del Covid, anche i cittadini hanno ricominciato a frequentare gli uffici pubblici e, conseguentemente, i tempi di attesa agli sportelli sono tornati ad aumentare. Rispetto a prima dell'avvento della pandemia - secondo dati della Cgia di Mestre - i livelli di produttività di moltissime amministrazioni pubbliche sono ancora sotto soglia tanto che per 2,5 milioni di cittadini le code sono più lunghe.

Nel 2023 oltre 500 mila dipendenti pubblici erano ancora in smart working - ricorda la Cgia - senza contare che in questi ultimi anni è continuato ad aumentare il numero di chi è andato in pensione senza essere rimpiazzato da un nuovo assunto. Quindi dal 2023 gli italiani sono tornati a frequentare gli uffici pubblici, ma, per tutta una serie di ragioni, questi ultimi non hanno ancora recuperato una performance ottimale. Pertanto, è riaffiorato un problema che in questi ultimi anni avevamo rimosso: nelle Asl e nei Comuni, soprattutto del Sud, le code agli sportelli sono tornate ad allungarsi e ad aspettare più a lungo sono le persone anziane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA