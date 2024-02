Un video di Vascellari in mostra a Berlino

Con un onirico video che dichiaratamente fonde suggestioni animaliste, felliniane e pittoriche del romanticismo tedesco, Nico Vascellari partecipa da questo mese a una mostra collettiva organizzata a Berlino dall'Istituto per l'arte contemporanea "KW Institute for Contemporary Art".

Fino al 26 maggio, l'artista che vive e lavora tra Roma e Vittorio Veneto (Tv) propone la sua opera "VIT" nell'ambito di "Poetics of Encryption" (Poetiche della crittografia) esposizione che "spazia, tra analogico e digitale, con opere storiche" e di recente commissione di "oltre 40 artisti internazionali".

"VIT", acronimo di "Visita Interiora Terrae", dura quasi 13 minuti, è "diviso in tre atti" ed è stato girato nel 2020 "sorvolando la foresta del Cansiglio", sintetizza una sinossi dell'opera riferendosi agli alberi che circondano l'altopiano delle Prealpi Bellunesi. "Dopo essere stato addormentato, l'artista, ancora in stato di incoscienza e attentamente imbragato, viene sollevato attraverso una fune da un elicottero che sorvolerà foreste e montagne", viene aggiunto nel testo che Vascellari ha messo a disposizione dell'ANSA.

"Il video si conclude con una visione onirica notturna, un sogno. VIT nasce da due suggestioni: da una parte, le immagini di grandi mammiferi soccorsi in elicottero che volano sui paesaggi; dall'altra, una delle scene di apertura de 'La Dolce Vita' in cui una scultura di Cristo viene trasportata da Milano ai quartieri di Roma. L'idea di essere addormentati, d'altra parte, ricorda Il viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich".

Le opere di Vascellari, ricorda una sua breve biografia, "attraverso un approccio e uno sguardo antropologico (…) analizzano il rapporto tra uomo e natura, in particolare con gli animali, intrecciando la dimensione personale con quella collettiva".

L'artista ha esposto fra l'altro alle Biennali di Mercosul (2022), di Lione (2019), di Architettura di Venezia (2010) nonché a Manifesta 7 (2008) e alla 52/a Biennale di Venezia (2007). Le partecipazioni di Vascellari a mostre collettive includono alcune organizzate al Museo del '900 a Milano, al Maxxi di Roma e in altre prestigiose sale tra l'altro a Parigi, Vienna, Madrid, Manchester, New York e Basilea.



