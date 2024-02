Stefani, 'in Veneto vogliamo vincere con il nostro candidato'

"La Lega è il secondo partito della coalizione, in Veneto e in Italia, e il nostro obiettivo é tornare ad essere il primo, rivincendo anche le elezioni regionali del 2025 con un nostro candidato". Lo afferma oggi in una nota il segretario veneto della Lega, Alberto Stefani.

"Nel momento in cui finalmente, dopo 30 anni di battaglia politica, l'autonomia richiesta dai veneti con un referendum sta per essere approvata in Parlamento - prosegue Stefani - bisogna lavorare e non fare polemica. Mi riferisco soprattutto a chi fa polemiche da anni e ha da poco perso tutti i congressi in Veneto, da ultimo quello nazionale, e non di poco. Per rispetto delle nostre migliaia di iscritti, che tra le altre cose sono in aumento del 30%, e dei nostri amministratori, in crescita anche loro, chi vuole bene al Veneto ed alla Lega deve lavorare, lavorare e lavorare", conclude.



