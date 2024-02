Veneto al top spesa per over65, solo nono per gli asili

Nelle classifiche del welfare il Veneto si posizione nella parte alta tra le regioni italiane: secondo per l'offerta sanitaria, quarto per lo stato di salute della popolazione, e quarto nella spesa per gli over 65. Ma occupa posizioni più basse negli asili nido, al 9/O posto nella spesa media per utente fruitore, e e nella spesa per le politiche sul lavoro (18/O).

E' quanto emerge nel 'Welfare Italia Index' 2023 - presentato in chiave nazionale nei mesi scorsi - dove il il Veneto si attesta al 7/O posto nella classifica generale delle regioni quanto ad efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare. Tra i risultati migliori, quello per la spesa previdenziale media a supporto degli over 65: sul totale degli ultrasessantacinquenni, infatti, la spesa media equivale a 1.301 euro, contro una media italiana di 1.147 euro; occupa invece la quinta posizione per contributi riscossi dagli enti di previdenza, con una percentuale equivalente al 15,2% del Pil regionale (14,2% la media in Italia). Sugli asili nido, invece, la nona posizione nazionale corrisponde ad un importo per utente fruitore di 9.551, euro rispetto alla media di 8.913 euro.





