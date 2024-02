All'Oncologico Veneto stabilizzati 52 ricercatori e assistenti

Quindici ricercatori sanitari e trentasette collaboratori professionali di supporto alla ricerca sono stati stabilizzati, da tempo determinato a indeterminato all'Istituto oncologico veneto-Irccs di Padova, per effetto del percorso di regolarizzazione della cosiddetta normativa "Piramide della Ricerca". Lo ha annunciato oggi Maria Novella Luciani, dirigente della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del ministero della Salute.

La legge stabilisce, infatti, che gli Irccs dal primo luglio 2023 al 31 dicembre 2025 possano assumere a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita, personale della ricerca e delle attività di supporto in possesso di specifici requisiti.

"E' un risultato veramente importante, oserei dire 'storico' - ha affermato la dg dello Iov, Patrizia Benini - perché la legge ci permette di dare riconoscimento a chi ha lavorato nel nostro istituto contribuendo a farlo crescere ed evolvere. Il benessere organizzativo, di cui tanto si parla, trova applicazione in questo dettato normativo che ci dà la possibilità, da un lato, di riconoscere e gratificare il lavoro svolto da 52 nostri professionisti, dall'altra di conferire stabilità e continuità su lungo corso alle loro attività di ricerca".

La "Piramide" prevedeva inizialmente un contratto esclusivamente a tempo determinato di cinque anni più ulteriori cinque. Il personale di ricerca ha chiesto la stabilizzazione a tempo indeterminato, a fronte di una professionalità ormai pienamente consolidata. Nel 2023, con un accordo bipartisan in Parlamento, è stata approvata la definitiva stabilizzazione del personale storico, con la possibilità di utilizzare una parte del finanziamento ministeriale per pagare i contratti a tempo indeterminato del personale con più alta anzianità e con valutazioni positive.



