Morto a 99 anni il partigiano Odino Bisinella

E' morto questa mattina il partigiano Odino Bisinella, nato a Pralboino, in provincia di Brescia, nel 1925, che aveva fatto la staffetta nella zona di Cittadella, "dopo una lunga vita operosa dedicata ad attuare i valori della Costituzione per cui si era impegnato nella Resistenza. Generoso e lungimirante militante nel sindacato e nella sinistra, è stato a Bolzano uno stimatissimo protagonista della vita della comunità di Oltrisarco sia nel Consiglio di Quartiere che nei Comitati spontanei per il miglioramento della vita delle cittadine e dei cittadini e per la tutela della salute e dell'ambiente". Lo comunica l'Anpi Alto Adige.

Nel 2016, Bisinella fu insignito assieme all'ex deputata Pci Lidia Menapace che ricevette la medaglia della Liberazione a Palazzo Ducale a Bolzano.

"Esemplare il suo impegno come 'sentinella' sulla questione delle polveri delle Acciaierie. Fino all'ultimo ha sostenuto l'impegno antifascista e per la Pace dell'Anpi stimolandoci ad un impegno più forte nel contrastare le derive autoritarie e antidemocratiche in atto. Ogni anno la consegna della tessera era diventata una simpatica cerimonia", conclude la nota.





