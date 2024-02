Guerra in Ucraina, Veneto perde 21% export nell'area in 18 mesi

Negli ultimi 18 mesi, cioè dall'inizio della guerra in Ucraina, il Veneto ha registrato un calo delle esportazioni manifatturiere nei due paesi in guerra del 21,7% rispetto al precedente anno e mezzo.

E' il risultato condotto da uno studio di Confartigianato Veneto sulla base di dati Istat.

"Dall'inizio del conflitto - riferisce il presidente dell'associazione artigiana, Roberto Boschetto, declinando il fenomeno in valore reale - abbiamo già perso oltre mezzo miliardo di euro. Per fortuna si tratta 'solo' dell'1,6% dei 120 miliardi che la nostra regione ha esportato nel mondo nello stesso arco di tempo ma si tratta di un mercato molto importante per le merci delle nostre piccole e medie imprese. La Russia infatti -prosegue - era (ed è tuttora) tra i più grandi estimatori dei prodotti del Made in Italy di punta del lusso".

Anche il settore dell'automazione-meccanica, tuttavia, appare fortemente impattato da questa situazione. Il 26,1% dei beni esportati nei due territori in conflitto riguarda i macchinari e le attrezzature, comparto che registra un calo del 31,5% corrispondente ad una contrazione di oltre 200 milioni.



