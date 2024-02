Cio, 'per pista Cortina fondamentale rispetto tempi'

Il rispetto dei tempi per consegnare la pista di bob a Cortina "è la cosa più importante, per questo monitoriamo le scadenze sapendo che da oggi a marzo 2025 non c'è molto tempo per consegnare la sede. Ecco la scelta del comitato di valutare, nel caso, anche un piano B". Lo ha detto Kristin Kloster, presidente della Commissione Cio, al termine della visita sui luoghi di Milano-Cortina 2026. La posizione del Cio, ha aggiunto, "è nota da quando è partito il progetto. Non abbiamo raccomandato la costruzione di nuove sedi, ma le autorità italiane desideravano questa sede e quindi abbiamo rispettato questa decisione".



