Rally Italia Talent corre in Veneto per l'ultima prova regionale

Riaccende i motori il Rally Italia Talent. Sulla Pista alle Cave di Vittorio Veneto (Tv) si correrà l'ultima selezione regionale, quella della Regione Veneto, della 10^ edizione del Grande Fratello dei motori che ha fatto registrare il pieno di iscritti, che saranno valutati da un tris d'assi di Esaminatori: Giandomenico Basso, Franco Cunico e Gigi Pirollo, peraltro tutti veneti.

La selezione in terra veneta, patria del rallismo nazionale, vedrà tra gli altri, la partecipazione di 29 iscritti Under 16, 46 presenze in rosa (tra piloti e navigatori), 9 disabili e una percentuale di iscritti Under 23 pari al 67%.

La 10^ edizione di ACI Rally Italia Talent, patrocinato da ACI, Aci Sport e Sara Assicurazioni, vede ancora Suzuki come auto ufficiale che metterà a disposizione le Swift Sport Hybrid gommate Toyo.

Ma questa Selezione vedrà anche la presenza una importante partnership con Italmondo Group e Mi-hub Agency che hanno supportato le ultime Selezioni di Aci Rally Italia Talent in previsione di una possibile collaborazione anche per la 11^ edizione di Aci Rally Italia Talent 2024.

Numerose le novità: in questa edizione Aci Rally Italia Talent integra il progetto ACI Talent +14, fortemente voluto da ACI E Suzuki, che consente per la prima volta a chiunque abbia compiuto 14 anni di mettersi al volante di una Swift Sport Hybrid dotata di doppi comandi. Il segreto dell'enorme seguito di ACI Rally Italia Talent è ben sintetizzato dall'hashtag #rallypertutti che fa da slogan all'evento. Fedele al format originale ideato nel 2014 da Renzo Magnani, la manifestazione permette a chiunque, anche chi non ha mai corso, non ha mai avuto una licenza e non ha neppure la patente può mettersi in gioco e veder premiato il proprio talento. L'unico requisito richiesto ai "rittini" è di aver compiuto 14 anni, fermo restando che per i minorenni è necessaria la liberatoria dei genitori.

Dopo questa ultima selezione regionale saranno disputate la semifinale e la Finale di questa 10/a edizione di Aci Rally Italia Talent.



