Essilux e Michael Kors rinnovano l'accordo di licenza

EssilorLuxottica e Michael Kors hanno rinnovato l'accordo di licenza per la progettazione, produzione e distribuzione in tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio Michael Kors.

Lo rende noto un comunicato, nel quale si specifica che il rinnovo quinquennale entrerà in vigore dal primo gennaio 2025 e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni. Il rinnovo anticipato, avvenuto quasi un anno prima della naturale scadenza dell'attuale accordo di licenza, "conferma la fiducia reciproca e la fruttuosa collaborazione avviata dalle due società nel 2015", aggiunge la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA