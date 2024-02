World Health Forum Veneto, a Padova futuro delle scienze mediche

Dall'applicazione dell'intelligenza artificiale nella medicina e nella sanità ai sistemi di previsione delle pandemie, fino alla rivoluzione digitale nell'assistenza dei pazienti: sono alcuni dei temi che saranno affrontati nel World Health Forum Veneto, che si terrà a Padova dal 20 al 23 marzo.

Un'iniziativa della regione del Veneto, in collaborazione con Comune e Università di Padova, e la partecipazione delle eccellenze internazionali della scienza e in particolare della medicina. Si tratta, ha spiegato stamani il presidente del Veneto Luca Zaia, di una quattro giorni focalizzata sull'evoluzione delle scienze mediche e delle tecnologie per migliorare la vita, con l'obiettivo di una maggiore consapevolezza e benessere tra cittadini, operatori sanitari, pazienti ed espetti.

Il Forum si terrà in due sedi differenti, nel Palazzo della Ragione e nel Centro Congressi del capoluogo euganeo. Tra gli interventi previsti quelli di Michaela Van Der Schoor, dell'Università di Cambridge, che parlerà dell'IA in medicina, e Tiamxi Cai, della Scuola di medicina di Harvard, sulla collaborazione multi-istituzionale tra le diverse realtà della ricerca, il Prefetto Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia nazionale per la cybersicurezza, e l'astronauta Paolo Nespoli.



