Malagò, 'con Commissione Cio andremo sulla pista da bob'

"Di natura sono ottimista, stanno cercando di fare il possibile visti tempi ristretti. C'è un costante contatto tra il ministro Giorgetti e Abodi, stanno facendo tutto il possibile". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della presentazione dei mondiali di Winter Triathlon commentando l'impegno di Governo non ancora arrivato a supporto della candidatura di Roma 2027 per i mondiali di atletica leggera.

Malagò, in queste ore, è in partenza per il nord Italia per fare il giro degli impianti di Milano-Cortina 2026 con la Coordination Commission del Cio. "Sarà l'occasione per andare sul posto anche della pista da bob - ha spiegato - Sapete che non mi occupo direttamente delle infrastrutture ma ho letto che è stato consegnato il cantiere". Poi sulle manifestazioni ambientaliste di questi giorni ha concluso: "Sono ossequioso delle istanze di tutti, ma mi sembra che nel paese e non solo siamo in buona compagnia su questo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA