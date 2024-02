Indagati per sfruttamento prostituzione,incontri con 15enne

Dieci uomini, cinque italiani e cinque di nazionalità straniera, sono indagati per sfruttamento della prostituzione minorile per incontri con una ragazzina di 15 anni a Padova dopo avere risposto ad annunci su un sito.

Tutti compariranno ad aprile davanti al gip di Venezia (una prima udienza a gennaio era stata rinviata) per rispondere di sfruttamento della prostituzione minorile, reato che può portare a condanne comprese tra i 6 e 12 anni. A scoprire la terribile vicenda era stata la madre della 15enne, che sbirciando nel telefonino della figlia aveva trovato i messaggi espliciti in cui venivano fissati gli incontri.

I fatti sono avvenuti nell'estate 2021. Ora la vittima ha 17 anni, e si trova da tempo in una comunità protetta; nel suo difficile passato c'erano stati anche problemi di abuso di sostanze e di alcol.

Gli incontri tra la giovanissima e gli uomini avvenivano perlopiù in un affittacamere della zona stazione di Padova.

L'indagine, condotta dalla squadra mobile della Questura di Padova, aveva consentito di individuare una trentina di persone, tutti uomini, tra i contatti della 15enne. Tutte erano state iscritte nel registro degli indagati; le posizioni di 20 di queste erano state però stralciate, in quanto era stato accertato che non avevano avuto alcun rapporto con l'adolescente.



