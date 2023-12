Il papà di Chiara Gualzetti abbraccia Gino Cecchettin: 'Dovevo farlo'

Vincenzo Gualzetti, papà di Chiara, vittima di femminicidio nel giugno 2021 a Monteveglio in provincia di Bologna, presente ai funerali di Giulia Cecchettin, ha improvvisamente abbandonato il suo posto e ha attraversato velocemente la navata di Santa Giustina a Padova per abbracciare, in lacrime, Gino Cecchettin poco dopo il rito della comunione.



Gualzetti aveva annunciato nei giorni scorsi la sua intenzione a partecipare alle esequie. "Mi è venuto spontaneo - ha detto al termine della cerimonia - di fare quel gesto. Giulia non meritava di morire, nessuno merita di perdere così una figlia". Alla domanda se si incontrerà con Gino per qualche iniziativa comune, ha detto che "ci siamo scambiati i numeri di telefono e ci sentiremo".







