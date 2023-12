Messaggio a papa Francesco dal Presepe di sabbia di Jesolo

Un messaggio di pace, unità e accoglienza destinato a Papa Francesco, è stato trasmesso oggi dai giovani di Jesolo (Venezia) attraverso i frati del Sacro Convento di Assisi, che hanno partecipato all'inaugurazione della 21/a edizione dello "Jesolo Sand Nativity", il presepe fatto con la sabbia della città balneare veneta.

Quest'anno, Assisi e Jesolo sono unite dalla figura di San Francesco, cui è dedicata la mostra di sculture di sabbia, mentre il Sacro Convento ospita un'opera raffigurante la Natività e il "poverello d'Assisi" realizzata sempre con la sabbia di Jesolo. La cerimonia ha visto la partecipazione del sindaco Christofer De Zotti e di fra Marco Moroni, padre custode del Sacro Convento in Assisi. A lui gli studenti delle scuole di Jesolo hanno consegnato una pergamena contente un messaggio al Papa: "Siamo come i granelli di sabbia: solo vicini, uniti e solidali potremo diventare una meravigliosa opera d'arte. Questo è il nostro augurio. Questa è la nostra speranza".

Il percorso, composto da 12 sculture realizzate da 14 artisti, si intitola "Sulle orme di Francesco d'Assisi" e ripercorre episodi della vita del Santo, riconosciuto come portare di un messaggio di pace e accoglienza universali. A chiudere il percorso è una Natività a cui hanno lavorato, fianco a fianco, uno scultore di origine russa (Vladim Gryadov) e uno di origine ucraina (Slava Borecki). A impreziosire l'edizione 2023 è l'opera lignea "Il Grido", realizzata dallo scultore Marco Martalar e posizionata all'ingresso della mostra.



