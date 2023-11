Sanità: Zaia, 'parte realizzazione del nuovo ospedale di Padova'

"E' una giornata storica perchè si parte con questa grande operazione, uno degli ospedali sicuramente di riferimento a livello internazionale con 1.682 posti letto nel Polo, il primo in Italia per posti letto, 90 letti in terapia intensiva, 45 sale operatorie e post operatorie e poi sette piani di Torre della Ricerca: direi che questo è un sogno che si realizza". Lo ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia durante la presentazione del progetto del Nuovo Polo Ospedaliero di Padova Est.

"Il layout interno e le nuove tecnologie - ha confermato il governatore rispondendo ad una domanda legata al progetto che si realizzerà nel 2031 - saranno quelle dell'ultimo miglio, quelle quindi degli ultimi due anni". Del resto, aggiunge Zaia, "gli ospedali si possono fare solo con questa modalità".



