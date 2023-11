Acqua e nutrienti, per coltura tabacco decide il software

Sensori installati nel suolo per rilevare temperatura, umidità, composizione chimica, struttura ed altri dati in base ai quali calibrare in tempo reale l'apporto di acqua e di fertilizzanti e un stazione meteorologica con strumenti sensibili all'umidità e ad ulteriori parametri necessari ad ottimizzare la risorsa idrica dell'intera filiera del tabacco.

Sono gli elementi che contraddistinguono i due sistemi innovativi della cooperativa Protab, di Caserta, e a Oppeano (Verona), in cui opera la cooperativa NewTab, realizzati dalle startup iFarming e XFarm e presentati oggi, nel Campus di H-Farm, a Roncade (Treviso), nell'ambito di un evento organizzato da Agronetwork.

IFarming e XFarm, ideatrici dei sistemi pilota, sono le start up finaliste della call for ideas "Terraventura", un iniziativa di Open Innovation realizzata da British American Tobacco (Bat) Italia e la società Maize, di H-Farm, per accelerare il processo di digitalizzazione della filiera tabacchicola. "Affinché l'innovazione si radichi e si diffonda abbiamo bisogno sempre più dell'adesione dei territori", ha detto Sara Farnetti, presidente di Agronetwork.

"Bat Italia pone da sempre innovazione, tecnologica e sostenibilità ambientale al centro della propria agenda, con investimenti a favore della filiera tabacchicola italiana, sostenendo oltre 400 imprese e più di 6 mila operatori del settore", ha detto Fabio de Petris, amministratore delegato di Bat Italia. "Abbiamo investito 300 milioni di euro in 10 anni per l'agricoltura italiana, siglando, nel 2023, un accordo pluriennale per l'acquisto di tabacco italiano con un investimento pari a 60 milioni di euro. Il futuro della filiera del tabacco passa, infatti, attraverso la transizione ecologica e la digitalizzazione, che vedono la loro espressione nel nostro progetto Terraventura"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA