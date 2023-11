Apre a Treviso PidLab, ricerca a portata di mano delle Pmi

Le piccole e medie imprese hanno a disposizione da oggi un centro di innovazione e sperimentazione delle nuove tecnologie, a Treviso, che rappresenta il salto di qualità dei servizi offerti dai Pid, i punti di impresa digitale delle Camere di Commercio.

Il laboratorio è stato creato dalle Cciaa di Treviso-Belluno e Venezia Rovigo, in collaborazione con t2i. Il progetto si inserisce nella rete che si sta sviluppando sul territorio nazionale con l'obiettivo di far evolvere i servizi di assistenza dei PID verso le imprese, andando oltre il supporto di primo orientamento e mettendo a disposizione un luogo fisico dove conoscere i vantaggi e simulare applicazioni operative delle tecnologie 4.0. Ciò in coerenza con la filosofia dell'Unione europea di "test before invest", ovvero permettere alle imprese di testare il funzionamento di una determinata tecnologia prima di avviare gli investimenti.

Il centro offre alle imprese l''opportunità di toccare con mano e sperimentare le tecnologie emergenti. Situato a Treviso in piazza delle Istituzioni 34/a, si distingue per il suo focus sulle tecnologie Internet delle cose (IoT), Intelligenza Artificiale e Cloud computing. L'inaugurazione si terrà il 14 novembre, con uno workshop dal titolo "Come usare l'IoT per rivoluzionare le Pmi tradizionali".



