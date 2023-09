'Spirits selection 2023', a Treviso il meglio dei distillati

Bicchieri tumbler, bottiglie multicolori, luci basse. E' un mondo scenografico quello degli spirits - i distillati - dei quali Treviso sarà capitale per 4 giorni (28 settembre-1 ottobre) in occasione della tappa italiana del Concours Mondial de Bruxelles, all'hotel Bhr di Quinto di Treviso. Il concorso è tra i principali eventi internazionali del settore. A Treviso andranno in scena i migliori distillati mondiali, tra i quali un posto di rilievo spetta alla grappa, il prodotto bandiera del Veneto. Una giuria di esperti proveniente da tutto il mondo degusterà e selezionerà i migliori spirits in gara La 25/a edizione dello 'Spirits selection' è sostenuto da Regione Veneto, Confindustria Veneto Est, Assodistil, Associazione Patrimonio Colline Unesco e Banca Prealpi. Durante l'evento inaugurale, il 29 settembre, ci sarà anche il passaggio di consegne alla prossima sede di Spirits Selection. Nello stesso giorno partirà il concorso con le degustazioni e, al pomeriggio, le visite alle distillerie e al territorio della Marca; l'appuntamento finale, domenica 1 ottobre, sarà Castello di San Salvatore a Susegana.

"Tra gli spirits - dice Stefano Bottega, presidente del Gruppo Vinicolo e Distillati di Confindustria Veneto Est: - la grappa rappresenta senza dubbio la nostra identità nazionale e regionale. È un distillato che viene apprezzato anche dai consumatori stranieri, ed è quindi importante accrescerne la visibilità anche in chiave di mixability".



