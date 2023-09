Nel volantino ragazza ubriaca che vomita, polemica su evento

Una ragazza china su un gabinetto che vomita: è l'immagine scelta da una discoteca di Monfumo (Treviso) per reclamizzare, attraverso volantini e immagini sui social, una serata prevista per il 30 settembre prossimo.

La festa, dal titolo "Sballo. La notte senza freni" e che ha fatto lievitare varie proteste, tra cui quella del presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon.

Attraverso l'associazione "Protection4Kids", sollecitata dallo stesso Marcon, la presidente Annachiara Sarto, intervenuta in un video sul web, ha definito il linguaggio usato dagli organizzatori "misogino, sessista e maschilista" e che "alimenta la cultura dello stupro".

La direzione del locale, in risposta, sostiene di essere stata "male interpretata", decidendo di eliminare il volantino e di cambiare il nome all'evento.



