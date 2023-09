Auto sportive spericolate, 10 patenti ritirate sui passi (2)

Una decina di conducenti di auto sportive, aggregate ad una lunga carovana impegnata ad affrontare con molta "disinvoltura" i passi dolomitici, si sono visti ritirare le patenti dai carabinieri posizionati in un posto di blocco tra i valichi del Pordoi ed il Falzarego, nel Bellunese.

Oltre a questi, altri 37 guidatori sono stati sanzionati con contravvenzioni elevate a vario titolo, dal sorpasso, alla guida in contromano, e costretti a rientrare ai rispettivi domicili seguendo il percorso più breve.

Alcuni giorni fa, sempre in prossimità dei passi bellunesi, i carabinieri avevano ritirato altre sei patenti, per analoghe condotte pericolose di altrettanti automobilisti alla guida di vetture sportive, di grossa cilindrata.



