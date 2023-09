Nuovo sito in laguna di Venezia per rifiuti da escavo canali

Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ha individuato un tratto della laguna di Venezia, lungo il canale Malamocco-Marghera, per la realizzazione di un nuovo sito di conferimento di sedimenti non riutilizzabili, provenienti dall'escavo dei canali lagunari e dalla realizzazione degli interventi commissariali.

L'area avrà una capienza di 6 milioni di metri cubi, e la sua realizzazione prevede due fasi indipendenti (ciascuna per 3 milioni), "per consentire il ripristino ambientale di una prima parte del sito, nel tempo che si riempirà l'altra metà", come specificato stamane dal presidente dell'autorità portuale, Fulvio Lino Di Blasio.

I costi previsti sono di 17 milioni di euro per il primo stralcio funzionale, mentre l'intervento complessivo richiederà un esborso complessivo di 31 milioni. Le prime risorse sono già disponibili nell'ambito dei finanziamenti garantiti al commissario crociere.

"Il prossimo passaggio - ha precisato Di Blasio - è la pubblicazione di un bando, nella giornata odierna, in Gazzetta ufficiale. Al termine di questa fase ci sarà un progetto, approvato anche sul piano ambientale, di tutto il sito e la possibilità di realizzare direttamente il primo stralcio", ha concluso.



